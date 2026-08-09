Бывший игрок донецкого Шахтера и сборной Бразилии был арестован полицией

Джадсон после задержания. Фото: кадр из видео

Андрей Гончар Редактор

Бывший полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Бразилии Жадсон был арестован в Бразилии. Экс-футболиста задержали по подозрению в домашнем насилии в отношении его сожительницы.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Globo Esporte.

Жадсон в матче «Шахтера». Фото: «Шахтер»

Жадсон ответит перед законом

По информации бразильского издания, 42-летнего Жадсона задержали военные полицейские штата Парана в субботу, 8 августа, в городе Камби. Правоохранителей вызвала женщина, которая заявила, что во время семейной ссоры бывший футболист схватил её за шею и пытался задушить.

При осмотре полицейские зафиксировали на шее заявительницы видимые следы, которые, по данным следствия, могут свидетельствовать о применении физического насилия. Женщина также сообщила, что подобные случаи происходили и раньше, однако в полицию она не обращалась.

Жадсона и его сожительницу доставили в полицейский участок для дачи объяснений. После допроса бывшего футболиста задержали по подозрению в домашнем насилии и нанесении телесных повреждений, а впоследствии поместили в СИЗО.

Адвокат бывшего футболиста уже подал ходатайство об освобождении из-под стражи на время рассмотрения дела. Защита подчеркивает, что у Жадсона нет судимостей, он не будет скрываться и имеет постоянное место жительства.

Жадсон выступал за "Шахтер" с 2005 по 2011 год. В составе донецкого клуба он выиграл Кубок УЕФА в 2009 году, а также неоднократно становился чемпионом Украины.

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