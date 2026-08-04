Чеферин хочет бойкотировать клубный ЧМ, пока Инфантино возглавляет ФИФА

Александр Чеферин и Джанни Инфантино. Фото: Reuters Фотоколлаж: Новини.LIVE

Президент УЕФА Александр Чеферин призывает европейские клубы отказаться от участия в клубном чемпионате мира-2029. Он использует это в рамках борьбы против главы ФИФА Джанни Инфантино, в отношении которого объявлен бойкот.

Глава УЕФА уже обсуждает свой план с представителями клубов, в частности с президентом "ПСЖ" Нассером Аль-Хелаифи, сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на talkSPORT.

Александр Чеферин и Джанни Инфантино во время ЧМ-2026. Фото: Reuters

Чеферин начал войну с Инфантино

По информации источника, Чеферин хочет убедить Европейскую ассоциацию клубов (EFC), которую возглавляет его друг, президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи, публично заявить о прекращении сотрудничества с ФИФА. Одним из условий такой позиции должен стать отказ от поддержки клубного чемпионата мира до тех пор, пока Инфантино возглавляет международную футбольную федерацию.

Переговоры между Чеферином и Аль-Хелаифи запланированы на 12 августа во время матча за Суперкубок УЕФА между "ПСЖ" и "Астон Виллой". Президент УЕФА рассматривает главу EFC как одного из своих ключевых союзников в противостоянии с Инфантино, который нашел союзников в администрации президента США Дональда Трампа.

Главной причиной конфликта стали планы ФИФА по дальнейшему развитию чемпионата мира. Организация хочет расширить турнир, а также создать новую структуру FIFA Forward Enterprises, которая будет контролировать коммерческие права на соревнования. Контроль над этой структурой планируется передать частным лицам.

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Клубный чемпионат мира 2029 года пока не имеет утвержденных места проведения, финансовой модели, формата и спонсоров.

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