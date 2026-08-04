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Главная Спорт Чеферин хочет, чтобы европейские клубы бойкотировали клубный ЧМ-2029

Чеферин хочет, чтобы европейские клубы бойкотировали клубный ЧМ-2029

Ua ru
Дата публикации 4 августа 2026 07:45
Чеферин хочет бойкотировать клубный ЧМ, пока Инфантино возглавляет ФИФА
Александр Чеферин и Джанни Инфантино. Фото: Reuters Фотоколлаж: Новини.LIVE

Президент УЕФА Александр Чеферин призывает европейские клубы отказаться от участия в клубном чемпионате мира-2029. Он использует это в рамках борьбы против главы ФИФА Джанни Инфантино, в отношении которого объявлен бойкот.

Глава УЕФА уже обсуждает свой план с представителями клубов, в частности с президентом "ПСЖ" Нассером Аль-Хелаифи, сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на talkSPORT.

Александер Чеферин и Джанни Инфантино
Александр Чеферин и Джанни Инфантино во время ЧМ-2026. Фото: Reuters

Чеферин начал войну с Инфантино

По информации источника, Чеферин хочет убедить Европейскую ассоциацию клубов (EFC), которую возглавляет его друг, президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи, публично заявить о прекращении сотрудничества с ФИФА. Одним из условий такой позиции должен стать отказ от поддержки клубного чемпионата мира до тех пор, пока Инфантино возглавляет международную футбольную федерацию.

Переговоры между Чеферином и Аль-Хелаифи запланированы на 12 августа во время матча за Суперкубок УЕФА между "ПСЖ" и "Астон Виллой". Президент УЕФА рассматривает главу EFC как одного из своих ключевых союзников в противостоянии с Инфантино, который нашел союзников в администрации президента США Дональда Трампа.

Главной причиной конфликта стали планы ФИФА по дальнейшему развитию чемпионата мира. Организация хочет расширить турнир, а также создать новую структуру FIFA Forward Enterprises, которая будет контролировать коммерческие права на соревнования. Контроль над этой структурой планируется передать частным лицам.

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УЕФА, КОНКАКАФ и Азиатская конфедерация футбола выступили против этой инициативы.

Клубный чемпионат мира 2029 года пока не имеет утвержденных места проведения, финансовой модели, формата и спонсоров.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Криштиану Роналду пригласил Лионеля Месси на свадьбу.

Также Новини.LIVE писал, что Илья Забарный привлек внимание французских болельщиков своим дорогим автомобилем.

Александр Чеферин Джанни Инфантино Клубный чемпионат мира по футболу
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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