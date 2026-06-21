Девушка Мудрика сняла на видео милую перепалку со своим возлюбленным

Джордин Джонс и Михаил Мудрик. Фото: instagram.com/jordynjones

Андрей Гончар Редактор

Американская девушка украинского вингера "Челси" Михаила Мудрика Джордин Джонс поделилась новым видео с футболистом. Влюбленные запечатлели забавный момент во время совместного отдыха в Италии.

Видео с "инцидентом" Джонс выложила в TikTok, сообщил портал Новини.LIVE.

Мудрик и Джонс рассмешили подписчиков

В ролике, который Джордин опубликовала, пара в шутку спорит из-за десерта. Сначала блогерша недовольно отреагировала на то, что футболист сначала попробовал свой десерт, а не предложил его ей. Интересно, что в этот момент она была готова дать ему попробовать свой десерт. Возможно, у пары есть такая традиция.

После этого между ними завязалась шутливая дискуссия об ингредиентах блюда.

Когда Джонс предложила заключить пари на пять долларов или фунтов, Мудрик ответил с юмором.

"Мне нужно перевести 5 долларов со своей карты на свою карту?", — сказал Михаил.

Ситуация вокруг Мудрика

В декабре 2024 года Михаила Мудрика отстранили от матчей и тренировок в "Челси" после положительного допинг-теста. Позже Футбольная ассоциация Англии выдвинула украинцу официальные обвинения в нарушении антидопинговых правил.

Сам футболист отрицает умышленное употребление запрещенных веществ и продолжает юридическую борьбу за свое имя. В настоящее время продолжается апелляционное разбирательство, поскольку суд первой инстанции отстранил его на четыре года.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что «Челси» готов потратить значительные средства, чтобы урегулировать ситуацию вокруг Михаила Мудрика.

Также Новини.LIVE писал, что президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко высказался по поводу допингового дела Мудрика.