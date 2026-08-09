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Главная Спорт Динамо лишь благодаря пенальти в добавленное время вырвало победу у Вереса

Динамо лишь благодаря пенальти в добавленное время вырвало победу у Вереса

Ua ru
Дата публикации 9 августа 2026 20:24
Динамо в последние минуты вырвало победу над Вересом в матче УПЛ
Матч "Верес" — "Динамо". Фото: "Динамо" Киев Фотоколлаж: Новини.LIVE

Киевское "Динамо" одержало тяжелую победу в матче второго тура украинской Премьер-лиги, обыграв "Верес" со счетом 2:1. Матч состоялся в Ровно на стадионе "Авангард".

Решающий гол киевляне забили уже в добавленное ко второму тайму время, сообщил портал Новини.LIVE.

Малыш и Пономаренко спасли "Динамо"

Команда Игоря Костюка провалила начало игры и позволяла сопернику раз за разом атаковать. Однако именно "Динамо" открыло счет на 38-й минуте. После розыгрыша углового мяч попал в штангу, а Александр Тимчик первым оказался на добивании и отправил его в сетку.

После перерыва хозяева ответили своим стандартом. На 53-й минуте Игорь Харатин выиграл борьбу после подачи с углового и головой сравнял счет.

Киевляне активно искали победный гол и были близки к нему ещё до концовки встречи. Лучший момент был у Андрея Ярмоленко, но его удар под перекладину парировал вратарь "Вереса".

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Развязка наступила уже в добавленное время. Защитник ровенской команды неожиданно нарушил правила против Навина Малыша в своей штрафной площадке, и арбитр назначил пенальти. К точке подошёл Матвей Пономаренко, который хладнокровно реализовал одиннадцатиметровый удар и принес "Динамо" первую победу в чемпионате.

"Верес" — "Динамо" — 1:2

Голы: Харатин, 53 — Тимчик, 38, Пономаренко, 90+2 (пен.)

"Верес": Горох — Стамулис, Харатин, Чечер, Вовченко, Смиян — Гонсалвеш, Баран (Нийо, 72), Фабрисио, Шарай — Блэр (Волли, 87).

"Динамо": Суркис — Сыч, Беловар, Тиаре (Михавко, 58), Тимчик (Малиш, 69) — Буяльский, Бражко (Лонвейк, 46), Шапаренко — Ярмоленко (Кабаев, 79), Мунгенге (Пономаренко, 58), Волошин.

Предупреждения: Чечер, Вовченко, Шарай — Биловар, Лонвейк.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE писал о недовольстве болельщиков выступлением Михаила Мудрика, который во второй раз сыграл за "Челси" после длительной паузы.

Также Новини.LIVE сообщал о завершении выступления Марты Костюк в Торонто и сумме призовых, которую украинская теннисистка получила за участие в турнире.

Динамо УПЛ Верес
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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