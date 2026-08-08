Динамо отдало своего самого техничного легионера

Анхель Торрес. Фото: "Динамо" Киев. Фотоколлаж: Новини.LIVE

Андрей Гончар Редактор

Киевское "Динамо" рассталось на сезон со скандальным колумбийским вингером Анхелем Торресом. Футболист продолжит карьеру в чемпионате Бразилии, где будет выступать на правах аренды.

Об аренде игрока сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт "Динамо".

Анхель Торрес на тренировке. Фото: "Динамо" Киев

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Новым клубом Торреса станет "Операрио Ферровиарио". Стороны согласовали договор аренды, который будет действовать до 30 июня 2027 года. По истечении этого срока колумбиец должен вернуться в расположение киевского клуба.

Анхель присоединился к «Динамо» перед сезоном 2025/2026. Дебют в составе "бело-синих" он провел в матче третьего тура украинской Премьер-лиги против "Эпицентра", который киевляне выиграли со счетом 4:1.

Во второй половине прошлого сезона футболист уже выступал на правах аренды за турецкий "Эйюпспор", где получал регулярную игровую практику.

После возвращения в "Динамо" в клубе решили отстранить его от тренировок с первой командой. Источники утверждали, что игрок ведет себя неадекватно и портит атмосферу в коллективе.

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