Динамо вернет Яцыка, Малыша и Царенко на летние сборы команды

Динамо вернет из аренды трех юных талантливых игроков
Киевское "Динамо" активно следит за всеми арендованными футболистами. Однако, на летние тренировочные сборы планирует взять трех игроков.
Об этом сообщил Telegram-канал INSIDE UPL.
Кого вернет "Динамо"
По имеющейся информации, "Динамо" привлечет к тренировочному сбору полузащитников Александра Яцыка, Навина Малыша и Антона Царенко.
Яцык, которому 22 года, проводит сезон в аренде в луганской "Заре", где стал основным футболистом.
В этом сезоне центральный полузащитник сыграл в 26 матчах, где забил шесть голов и сделал четыре ассиста.
Малыш, который играл в "Динамо" справа в защите в январе перешел в аренду в полтавскую "Ворсклу", где отыграл в опорной зоне. За "зеленых" он сыграл восемь матчей, где забил три мяча.
Царенко в 20 лет выступает в аренде за польскую "Лехию". В Польше у футболиста 22 поединка, три гола и одна результативная передача.
Царенко в Польше демонстрирует зрелую игру, и руководство "Динамо" видит в нем потенциальную замену ветерану Виталию Буяльскому.
"Лехия" хотела бы оставить игрока у себя, но у них нет права выкупа. Поэтому они хотели бы продлить аренду.
Напомним, новое видео с Михаилом Мудриком пользователи опубликовали в соцсетях.
"Манчестер Сити" потратит огромные средства на летнего новичка.
Криштиану Роналду мечтает о клубном чемпионате мира и ради этого покинет Саудовскую Аравию.
Стало известно, кто заменит в "Байере" Хаби Алонсо после его перехода в "Реал".
Читайте Новини.LIVE!