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Главная Спорт Динамо заработало в еврокубках самые маленькие призовые

Динамо заработало в еврокубках самые маленькие призовые

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2026 17:37
Динамо заработало самые низкие призовые за последние десятилетия
Игроки киевского "Динамо". Фото: "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" оказалось в числе клубов с наименьшими призовыми за выступление в еврокубках сезона 2026/2027. Пройдя лишь один квалификационный раунд, украинский клуб заработал 1,075 млн евро, что является одним из самых низких показателей среди команд, завершивших выступления на этой стадии.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на аналитический портал Football Meets Data.

Данные по выплатам от УЕФА
Данные по выплатам от УЕФА. Фото: Football Meets Data

"Динамо" заработало одни из самых небольших призовых

По подсчетам аналитиков, "Динамо" получило 1,075 млн евро после завершения выступлений в квалификации еврокубков. Такую же сумму заработали еще девять клубов, среди которых "Шериф", "Жальгирис", "Шкендия", "Богемианс" и минское "Динамо".

Более крупные выплаты получили даже некоторые команды, которые также не пробились в основной этап турниров. Например, "Тре Фьори" заработало 1,160 млн евро, а венгерский "ЭТО Дьер" — 1,335 млн евро.

В то же время другие украинские клубы получили значительно меньшие суммы из-за раннего вылета. "Полесье" и ЛНЗ, завершившие борьбу во втором квалификационном раунде Лиги конференций, пополнили клубные бюджеты на 525 тысяч евро каждый.

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В целом, по данным Football Meets Data, 105 клубов из 39 стран, выбывших из еврокубков на этапах квалификации, в сумме заработали 70,95 млн евро.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о стоимости Родри для "Барселоны".

Также Новини.LIVE писали о попытке "Ювентуса" купить Андрея Лунина у мадридского "Реала".

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деньги Динамо еврокубки
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар

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