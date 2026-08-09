Дом Бражка и Квитковой пострадал в результате российского удара

Владимир Бражко и Даша Квиткова. Фото: instagram.com/vova.brazhko

Андрей Гончар Редактор

Супруга полузащитника киевского "Динамо" Владимира Бражка Даша Квиткова рассказала, что их дом пострадал во время российского обстрела Киева в ночь на 8 августа. Тогда россияне нанесли удары по Киеву и области.

О поврежденном доме Бражка и Квитковой сообщил портал Новини.LIVE.

Бражку и Квитковой нужен ремонт

Квиткова опубликовала сообщение в Instagram, в котором отметила, что в момент атаки ни её, ни мужа дома не было. Она сообщила, что ударной волной выбило дверь, подчеркнув, что самое главное — никто не пострадал.

Сообщение Квитковой. Фото: скриншот

"Пока нас не было дома — нам выбило дверь ударной волной. По сравнению с этим это мелочи, починим, но от этого становится не менее страшно", — написала Даша.

Блогерша отметила, что пережитые эмоции после российской атаки остаются. Она также поблагодарила судьбу за то, что в момент удара никого не было дома.

Отметим, что, согласно постам Даши в соцсетях, она с сыном отдыхает за границей, а Бражко сейчас находится на выезде вместе с киевским "Динамо".

Владимир Бражко и Даша Квиткова поженились в июне 2026 года.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что тренерский штаб "Бенфики" изменил мнение об Анатолии Трубине.

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