Дом Бражка и Квитковой пострадал в результате российского удара
Супруга полузащитника киевского "Динамо" Владимира Бражка Даша Квиткова рассказала, что их дом пострадал во время российского обстрела Киева в ночь на 8 августа. Тогда россияне нанесли удары по Киеву и области.
О поврежденном доме Бражка и Квитковой сообщил портал Новини.LIVE.
Бражку и Квитковой нужен ремонт
Квиткова опубликовала сообщение в Instagram, в котором отметила, что в момент атаки ни её, ни мужа дома не было. Она сообщила, что ударной волной выбило дверь, подчеркнув, что самое главное — никто не пострадал.
"Пока нас не было дома — нам выбило дверь ударной волной. По сравнению с этим это мелочи, починим, но от этого становится не менее страшно", — написала Даша.
Блогерша отметила, что пережитые эмоции после российской атаки остаются. Она также поблагодарила судьбу за то, что в момент удара никого не было дома.
Отметим, что, согласно постам Даши в соцсетях, она с сыном отдыхает за границей, а Бражко сейчас находится на выезде вместе с киевским "Динамо".
Владимир Бражко и Даша Квиткова поженились в июне 2026 года.
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