Дом Виктора Вацко сильно пострадал в результате российского удара

Виктор Вацко. Фото: кадр из видео

Андрей Гончар Редактор

Украинский журналист и футбольный комментатор Виктор Вацко сообщил, что его дом пострадал в результате очередной российской атаки. Сам комментатор и его семья не пострадали.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Instagram Вацко.

Слева — поврежденный дом, в котором проживает Вацко. Фото: скриншот. Фотоколлаж: Новини.LIVE

Вацко показал последствия российской атаки

О повреждениях своего дома журналист сообщил в социальных сетях. При этом он подчеркнул, что самой большой трагедией остаются человеческие жертвы, а не материальные потери.

"Наш дом… Искренние соболезнования семьям погибших… Мы — в порядке. Стены, окна можно отремонтировать. Жизнь людям не вернешь…", — написал Вацко.

Комментатор не уточнил, какие именно повреждения получил дом и где именно произошла атака. В то же время из его сообщения следует, что он и члены семьи находились в безопасности.

Виктор Вацко — один из самых известных украинских футбольных комментаторов и журналистов. На протяжении многих лет он работает на телевидении, комментирует матчи украинских и международных турниров, а также ведет собственные авторские футбольные проекты.

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