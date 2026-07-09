ФИФА и УЕФА отказались возвращать россиян
Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) пока не планируют возвращать российские сборные и клубы к международным соревнованиям. Несмотря на сообщения о возможном пересмотре этого вопроса, в ближайшее время изменений не ожидается.
Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на The Telegraph.
Почему Россия не вернется к турнирам
По данным источников, в ФИФА и УЕФА пока не рассматривают вопрос о практическом возвращении российских команд к международным соревнованиям. Одной из главных причин называют позицию других футбольных ассоциаций.
Руководящие футбольные организации опасаются, что в случае допуска российских сборных или клубов представители ряда стран могут отказаться от участия в матчах, что поставит под угрозу проведение международных турниров.
Накануне появились сообщения о том, что ФИФА и УЕФА могут вернуться к обсуждению этого вопроса после решения Международного олимпийского комитета временно восстановить статус Олимпийского комитета России.
Санкции действуют с 2022 года
Российские клубы и национальные сборные были отстранены от всех турниров под эгидой ФИФА и УЕФА в 2022 году после начала полномасштабного вторжения России в Украину.
С тех пор сборная России не участвует в чемпионатах мира и Европы, а клубы лишены возможности выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.
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