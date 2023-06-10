Финал ЛЧ — фанаты Ман Сити и Интера устроили сумасшествие на улицах Стамбула

Фанаты "Ман Сити" в Стамбуле. Фото: twitter.com/ManCity

Финал Лиги чемпионов между "Манчестер Сити" и "Интером" состоится 10 июня на Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле. В день игры очень яркими перфомансами в столице Турции отметились фанаты команд.

Для "Ман Сити" это будет второй финал ЛЧ, а для "Интера" пятый, сообщает портал Новини.LIVE.

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Победа "Ман Сити" позволит команде оформить трэбл: выигранный чемпионат, Кубок Англии и Лига чемпионов. Ранее это достижение в Англии покорилось лишь легендарному "Манчестер Юнайтед" Сэра Алекса Фергюсона. Если же победит "Интер", то для них это будет четвертая победа в турнире. Дважды миланцы выигрывали в Кубке Европейских чемпионов и один раз в созданной вместо КЕЧ ЛЧ в 2010-м.

Фанатов не остановить

Болельщики "Ман Сити" и "Интера" "наводнили" собой столицу Турции и устроили привычные и громкие для футбольного мира перфомансы. Важно также понимать, что Стамбул и не такое видел, поскольку фанаты "Фенербахче", "Бешикташа" и "Галатасарая" никогда не позволяют полиции забыть о себе.

При этом британские и итальянские фанаты придерживаются дружеской атмосферы Лиги чемпионов. Никаких драк между болельщиками и быть не может, поскольку у англичан нет футбольных хулиганов и миланцам не с кем помахать руками.

Напомним, наш портал проведет онлайн финала Лиги чемпионов — будет доступна текстовая трансляция матча "Интера" и "Ман Сити".

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