Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиДом и огородВоенная экономикаШтабТехноШоу-бизнес --Ментальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаСпортПолитикаМобилизацияОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоСаморазвитиеСтильДеньги ВСУПромоНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноКулинарияНовости дняШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Фьюри набросился на Джошуа накануне объявления о возможном бое

Фьюри набросился на Джошуа накануне объявления о возможном бое

Ua ru
Дата публикации 25 августа 2026 09:37
Тайсон Фьюри раскритиковал Энтони Джошуа перед боем
Тайсон Фьюри на ринге. Фото: Getty Images

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Тайсон Фьюри вновь резко раскритиковал Энтони Джошуа. Британец поставил под сомнение психологическую устойчивость своего соотечественника и его способность выдерживать удары. При этом "Цыганский король" заявил, что сам считает себя значительно сильнее соперника в ментальном плане.

Очередные заявления прозвучали на фоне неопределенности вокруг их возможного очного поединка, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Instagram-аккаунт бывшего чемпиона мира в сверхтяжелом весе. 

Реклама
Энтони Джошуа
Энтони Джошуа после победы. Фото: Getty Images

Фьюри усомнился в готовности Джошуа

Тайсон заявил, что Энтони опасается пропущенных ударов и, по его мнению, изменился после поражений в профессиональной карьере. Особое внимание британец уделил двум поражениям Джошуа от Александра Усика и его неудачам в противостояниях с другими соперниками. При этом Фьюри подчеркнул, что в бою тяжеловесов результат может решить один точный удар.

"Энтони Джошуа немного не уверен в себе, он всегда таким был. Он боится пропускать удары, его подбородок уже не тот, ноги тоже. Ментально ты — каша, а я — бетон", — заявил Фьюри.

Последние результаты обоих боксеров пока позволяют говорить о возможном поединке, но его проведение оказалось под вопросом. В июле Фьюри остановил Мариуша Ваха в седьмом раунде в Таиланде, а Джошуа во втором раунде нокаутировал Кристиана Пренгу в Саудовской Аравии, предварительно дважды побывав в нокдауне. Изначально бой Фьюри и Джошуа планировался на ноябрь 2026 года, однако стороны пока не согласовали место проведения: команда Джошуа настаивает на Великобритании, тогда как организаторы рассматривают Нью-Йорк.

Читайте также:

Напомним, Новини.LIVE писали о том, что Василий Ломаченко готов вернуться на ринг и продолжает тренироваться в Пуэрто-Рико. 

Также Новини.LIVE сообщали о том, что Александр Хижняк начал карьеру в профессиональном боксе и завоевал титул WBA Gold International. 

Великобритания спорт бокс Энтони Джошуа Тайсон Фьюри
Андрей Андрущак - Редактор
Автор:
Андрей Андрущак

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации