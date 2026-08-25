Фьюри набросился на Джошуа накануне объявления о возможном бое

Тайсон Фьюри на ринге. Фото: Getty Images

Андрей Андрущак Редактор

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Тайсон Фьюри вновь резко раскритиковал Энтони Джошуа. Британец поставил под сомнение психологическую устойчивость своего соотечественника и его способность выдерживать удары. При этом "Цыганский король" заявил, что сам считает себя значительно сильнее соперника в ментальном плане.

Очередные заявления прозвучали на фоне неопределенности вокруг их возможного очного поединка, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Instagram-аккаунт бывшего чемпиона мира в сверхтяжелом весе.

Энтони Джошуа после победы. Фото: Getty Images

Фьюри усомнился в готовности Джошуа

Тайсон заявил, что Энтони опасается пропущенных ударов и, по его мнению, изменился после поражений в профессиональной карьере. Особое внимание британец уделил двум поражениям Джошуа от Александра Усика и его неудачам в противостояниях с другими соперниками. При этом Фьюри подчеркнул, что в бою тяжеловесов результат может решить один точный удар.

"Энтони Джошуа немного не уверен в себе, он всегда таким был. Он боится пропускать удары, его подбородок уже не тот, ноги тоже. Ментально ты — каша, а я — бетон", — заявил Фьюри.

Последние результаты обоих боксеров пока позволяют говорить о возможном поединке, но его проведение оказалось под вопросом. В июле Фьюри остановил Мариуша Ваха в седьмом раунде в Таиланде, а Джошуа во втором раунде нокаутировал Кристиана Пренгу в Саудовской Аравии, предварительно дважды побывав в нокдауне. Изначально бой Фьюри и Джошуа планировался на ноябрь 2026 года, однако стороны пока не согласовали место проведения: команда Джошуа настаивает на Великобритании, тогда как организаторы рассматривают Нью-Йорк.

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