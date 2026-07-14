Футболист Динамо не захотел возвращаться в Украину и нашел новую команду

Антон Царенко. Фото: "Динамо" Киев. Коллаж: Новини.LIVE

Андрей Гончар Редактор

Полузащитник киевского "Динамо" Антон Царенко продолжит карьеру в чемпионате Австрии. Украинский футболист на правах аренды перешел в "Блау-Вайсс Линц", где проведет сезон 2026/27.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт "Динамо".

Царенко сыграет в чемпионате Австрии

Договор об аренде между клубами заключен до окончания сезона 2026/27. Документ также предусматривает право выкупа украинского полузащитника по истечении срока аренды.

В предыдущие два сезона 21-летний полузащитник выступал за польскую "Лехию" из Гданьска. За это время он провел 38 официальных матчей, забил два гола и отдал три голевые передачи.

Царенко является воспитанником академии "Динамо" и считается одним из самых перспективных украинских футболистов своего поколения. В новом сезоне он сможет проявить себя в австрийской Бундеслиге в составе "Блау-Вайсс Линц".

В киевском клубе пожелали футболисту успешных выступлений в новой команде и дальнейшего развития карьеры.

Ранее различные источники сообщали, что Царенко вместе с Максимом Дячуком якобы отказались возвращаться в Украину, чтобы продолжить карьеру.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Джуд Беллингем стал одним из главных героев чемпионата мира-2026, а поддержка его возлюбленной помогла англичанину провести лучший турнир в карьере.

Также Новини.LIVE писал, что Мирон Маркевич объяснил, почему ожидает большого количества голов в полуфинальном матче между Францией и Испанией.