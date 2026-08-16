Футболисты Харькова и Шахтера устроили потасовку после матча

Матч "Харьков" — "Шахтер". Фото: ФК "Харьков"

Андрей Гончар Редактор

После финального свистка матча третьего тура УПЛ между "Харьковом" и "Шахтером" под трибунами произошла массовая потасовка с участием футболистов обеих команд. К урегулированию конфликта активно подключился спортивный директор донецкого клуба Дарио Срна.

О столкновении между игроками сообщил портал Новини.LIVE.

Стычка после матча в Киеве. Фото: кадр из видео

Срна разнимал футболистов

По окончании встречи эмоции футболистов не утихли. У выхода с поля собралась большая группа игроков, тренеров и представителей команд, между которыми возникла потасовка.

В конфликт, который перешел в помещение под трибунами, быстро вмешались представители обоих клубов. Игроки "Шахтера" сразу ушли в раздевалку, а харьковчане последовали за ними с претензиями.

От массовой драки спасали руководители клубов. Одним из самых активных во время попыток прекратить стычку был спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна, который вместе с другими участниками пытался оттеснить футболистов "Харькова" от раздевалки "горняков".

На данный момент официальных комментариев от клубов относительно причин инцидента не опубликовано.

Как завершился матч

Сам поединок закончился минимальной победой "Шахтера" со счетом 1:0. Единственный гол уже на первой минуте забил Невертон после перехвата Изаки и точного удара из пределов штрафной площадки.

Во втором тайме у "Харькова" был шанс сравнять счет, однако гол Итодо был отменен из-за офсайда. В добавленное время хозяева также не использовали еще одну возможность, после чего финальный свисток зафиксировал победу донецкой команды, которая провела худший матч в сезоне.

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