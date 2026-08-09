Голливудская звезда отреагировала на российский удар по стадиону Черноморца

Эштон Кутчер и стадион "Черноморец". Фото: instagram.com/aplusk/Новини.LIVE Фотоколлаж: Новини.LIVE

Андрей Гончар Редактор

Американский актер и продюсер Эштон Кутчер отреагировал на российский ракетный удар по Одессе. Он упомянул о повреждениях стадиона "Черноморец".

Голливудская звезда резко раскритиковала действия Владимира Путина, сообщает портал Новини.LIVE.

Кутчер отреагировал на удар по Украине

Кутчер опубликовал пост, в котором заявил, что атака на футбольный стадион может свидетельствовать лишь о "некомпетентности или отчаянии". Эштон также напомнил, что на этой арене тренируется женская футбольная команда.

"Бомбардировка Владимиром Путиным футбольного стадиона в Одессе свидетельствует об одном из двух: либо о некомпетентности, либо об отчаянии. На этом стадионе тренируется женская футбольная команда. Путин, ты проигрываешь. Техническое поражение", — написал актер.

Кутчер давно поддерживает Украину вместе со своей женой Милой Кунис, которая является уроженкой Украины. После начала полномасштабного вторжения супруги организовали масштабный сбор средств и собрали для украинцев более 35 миллионов долларов. Из этой суммы три миллиона долларов они пожертвовали лично.

В ночь на 7 августа Россия нанесла ракетный удар по Одессе. В результате атаки пострадали крыша и фасад стадиона "Черноморец".

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