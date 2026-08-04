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Главная Спорт Ярмоленко ненавидит свой автомобиль: на чем не хочет ездить звезда Динамо

Ярмоленко ненавидит свой автомобиль: на чем не хочет ездить звезда Динамо

Ua ru
Дата публикации 4 августа 2026 16:40
Ярмоленко владеет автомобилем, который ему не нравится: при чем здесь Милевский
Андрей Ярмоленко и его автомобиль. Фото: "Динамо" (Киев). Фотоколлаж: Новини.LIVE

Лидер киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко до сих пор не продал автомобиль Maserati Quattroporte Sport GTS, который называет одной из самых больших ошибок в своей жизни. Сейчас этим элитным седаном пользуется отец футболиста, проживающий в Черниговской области.

О самом нелюбимом автомобиле Ярмоленко сообщил портал Новини.LIVE.

Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко и Денис Бойко возле Maserati Quattroporte Sport GTS. Фото: ua.tribuna.com

Ярмоленко последовал примеру Милевского

История этого автомобиля началась еще в 2011 году, когда молодой Ярмоленко решил приобрести белый Maserati Quattroporte Sport GTS. В тот период он выступал за "Динамо" и, по собственному признанию, хотел последовать примеру партнера по команде Артема Милевского, который также владел автомобилем этой итальянской марки. Автомобиль Артема часто появлялся в журналах о ночной жизни Киева, но позже сгорел.

Ярмоленко рассказал, что именно эту покупку считает большой ошибкой. По словам футболиста, он потратил значительную сумму денег только из-за желания иметь такой же автомобиль, как у Милевского. В то же время продавать Maserati он не стал, и сейчас автомобилем пользуется его отец.

Несмотря на свой возраст, Maserati Quattroporte Sport GTS и сегодня остается мощным спортивным седаном. Автомобиль Ярмоленко, вероятно, оснащен атмосферным 4,7-литровым двигателем V8 мощностью 440 лошадиных сил. Модель разгоняется от 0 до 100 км/ч примерно за 5,1 секунды, а её максимальная скорость достигает 285 км/ч.

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На момент покупки Maserati был одним из самых дорогих автомобилей в гараже Ярмоленко. Тогда у футболиста уже был Porsche Cayenne, однако именно итальянский спортседан привлек наибольшее внимание болельщиков и СМИ.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Илья Забарный после переезда во Францию удивил местных болельщиков автомобилем премиум-класса.

Также Новини.LIVE писал, что стали известны новые обстоятельства приглашения Лионеля Месси на свадьбу Криштиану Роналду.

Андрей Ярмоленко автомобиль Maserati
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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