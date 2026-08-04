Ярмоленко ненавидит свой автомобиль: на чем не хочет ездить звезда Динамо

Андрей Ярмоленко и его автомобиль. Фото: "Динамо" (Киев). Фотоколлаж: Новини.LIVE

Андрей Гончар Редактор

Лидер киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко до сих пор не продал автомобиль Maserati Quattroporte Sport GTS, который называет одной из самых больших ошибок в своей жизни. Сейчас этим элитным седаном пользуется отец футболиста, проживающий в Черниговской области.

О самом нелюбимом автомобиле Ярмоленко сообщил портал Новини.LIVE.

Андрей Ярмоленко и Денис Бойко возле Maserati Quattroporte Sport GTS. Фото: ua.tribuna.com

Ярмоленко последовал примеру Милевского

История этого автомобиля началась еще в 2011 году, когда молодой Ярмоленко решил приобрести белый Maserati Quattroporte Sport GTS. В тот период он выступал за "Динамо" и, по собственному признанию, хотел последовать примеру партнера по команде Артема Милевского, который также владел автомобилем этой итальянской марки. Автомобиль Артема часто появлялся в журналах о ночной жизни Киева, но позже сгорел.

Ярмоленко рассказал, что именно эту покупку считает большой ошибкой. По словам футболиста, он потратил значительную сумму денег только из-за желания иметь такой же автомобиль, как у Милевского. В то же время продавать Maserati он не стал, и сейчас автомобилем пользуется его отец.

Несмотря на свой возраст, Maserati Quattroporte Sport GTS и сегодня остается мощным спортивным седаном. Автомобиль Ярмоленко, вероятно, оснащен атмосферным 4,7-литровым двигателем V8 мощностью 440 лошадиных сил. Модель разгоняется от 0 до 100 км/ч примерно за 5,1 секунды, а её максимальная скорость достигает 285 км/ч.

На момент покупки Maserati был одним из самых дорогих автомобилей в гараже Ярмоленко. Тогда у футболиста уже был Porsche Cayenne, однако именно итальянский спортседан привлек наибольшее внимание болельщиков и СМИ.

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