Языковой скандал в украинском футболе: тренера оштрафовали за русский язык

Вячеслав Богоделов. Фото: facebook.com/profile.php?id=100043016922134

Андрей Гончар Редактор

Тренер вратарей вышгородского "Диназа" Вячеслав Богоделов получил денежный штраф за использование русского языка во время тренировок. Специалист заявил, что был шокирован этим решением.

Богоделов попытался объяснить свою позицию в Facebook, сообщил портал Новини.LIVE.

Тренер не понял, почему его оштрафовали

По словам Богоделова, в приложении ДІЯ он получил уведомление о штрафе в размере 11 426 гривен.

Тренер рассказал, что всю жизнь общался на русском языке, а также заявил, что поддерживает только литературный украинский язык, который, по его словам, слышал лишь в Ирландии и Канаде.

Богоделов также отметил, что во время поездок в Запорожскую область общался с украинскими военными. По его словам, вопрос языка не становился предметом споров. Он подчеркнул, что человек, говорящий по-русски, не обязательно является предателем.

Специалист добавил, что имеет собственное видение решения этой ситуации, однако не уточнил, какие именно дальнейшие шаги планирует.

Богоделов — известный футбольный тренер вратарей. В разные годы он работал в системе «Динамо», а также входил в тренерские штабы юношеских сборных Украины.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что футбольное сообщество уже обсуждает пять кандидатур на пост следующего президента ФИФА.

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