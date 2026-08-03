Инфантино попросит Трампа спасти его от увольнения

Дональд Трамп и Джанни Инфантино на ЧМ-2026. Фото: Reuters Фотоколлаж: Новости.LIVE

Андрей Гончар Редактор

Президент ФИФА Джанни Инфантино пытается сохранить свой пост после демарша со стороны УЕФА и других ассоциаций. В настоящее время он хочет заручиться поддержкой администрации президента США Дональда Трампа.

Глава ФИФА планирует провести переговоры с государственным секретарем США Марко Рубио, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на New York Post.

Инфантино и Трамп. Фото: Reuters

Инфантино нужна помощь США

По данным источника, Инфантино планирует предложить Рубио использовать футбол в качестве инструмента "мягкой силы" США. Однако для этого функционер хочет, чтобы ему помогли укрепить свои позиции на посту.

Причиной напряженности вокруг Инфантино стала инициатива ФИФА по созданию дочерней компании FIFA Forward Enterprises. Новая структура должна получить контроль над коммерческими правами на чемпионаты мира и другие турниры, что, по замыслу руководства организации, должно увеличить ее доходы. За этой структурой стоит семья зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера.

Предложение ФИФА вызвало резкую реакцию трех футбольных конфедераций. Против создания новой структуры выступили УЕФА, КОНКАКАФ и Азиатская конфедерация футбола, которые выразили несогласие с возможной передачей коммерческих прав на чемпионаты мира частной структуре.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что после сборов с "Олимпиакосом" Роман Яремчук начал поиски нового клуба для продолжения карьеры.

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