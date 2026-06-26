Кабаел прокомментировал решение Усика отказаться от чемпионских поясов

Агит Кабаел. Фото: instagram.com/agitkabayel

Временный чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Агит Кабаел отреагировал на решение Александра Усика добровольно сложить свои чемпионские титулы. Немецкий боксер кратко выразил уважение украинцу после его заявления.

Об этом Кабаел написал в социальных сетях, сообщает портал Новини.LIVE.

Александр Усик. Фото: Reuters

Кабаел отдал должное Усику

После того как Усик объявил об отказе от чемпионских поясов WBC, WBA и IBF, Агит опубликовал короткое сообщение, в котором выразил уважение к достижениям украинского чемпиона.

Немец отметил, что испытывает лишь уважение к невероятной карьере Усика, который на протяжении многих лет оставался одним из лучших боксеров мира независимо от весовой категории.

Ранее командам Усика и Кабаела было предоставлено время до 30 июня, чтобы договориться о проведении обязательного поединка по версии WBC. Однако после решения украинца объявить чемпионские титулы вакантными эти переговоры утратили актуальность.

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Ранее украинец также подчеркнул, что не заканчивает профессиональную карьеру и намерен провести еще один, последний поединок. Его уже вызвал на реванш кикбоксер Рико Верхувен.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о мнении Александра Красюка относительно дальнейшей карьеры Усика. Бывший промоутер чемпиона считает, что боксеру пора завершать карьеру.

Также Новини.LIVE писал, что один украинский тренер жестко оценил выступление Усика против Рико Верхувена.