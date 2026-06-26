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Главная Спорт Кабаел приветствовал решение Усика отказаться от титулов

Кабаел приветствовал решение Усика отказаться от титулов

Ua ru
Дата публикации 26 июня 2026 23:39
Кабаел прокомментировал решение Усика отказаться от чемпионских поясов
Агит Кабаел. Фото: instagram.com/agitkabayel

Временный чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Агит Кабаел отреагировал на решение Александра Усика добровольно сложить свои чемпионские титулы. Немецкий боксер кратко выразил уважение украинцу после его заявления.

Об этом Кабаел написал в социальных сетях, сообщает портал Новини.LIVE.

Александр Усик
Александр Усик. Фото: Reuters

Кабаел отдал должное Усику

После того как Усик объявил об отказе от чемпионских поясов WBC, WBA и IBF, Агит опубликовал короткое сообщение, в котором выразил уважение к достижениям украинского чемпиона.

Немец отметил, что испытывает лишь уважение к невероятной карьере Усика, который на протяжении многих лет оставался одним из лучших боксеров мира независимо от весовой категории.

Ранее командам Усика и Кабаела было предоставлено время до 30 июня, чтобы договориться о проведении обязательного поединка по версии WBC. Однако после решения украинца объявить чемпионские титулы вакантными эти переговоры утратили актуальность.

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Ранее украинец также подчеркнул, что не заканчивает профессиональную карьеру и намерен провести еще один, последний поединок. Его уже вызвал на реванш кикбоксер Рико Верхувен.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о мнении Александра Красюка относительно дальнейшей карьеры Усика. Бывший промоутер чемпиона считает, что боксеру пора завершать карьеру.

Также Новини.LIVE писал, что один украинский тренер жестко оценил выступление Усика против Рико Верхувена.

Александр Усик супертяжелый вес Агит Кабайел
Андрей Андрущак - Редактор
Автор:
Андрей Андрущак
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