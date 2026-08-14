Каладзе раскритиковал ситуацию с Пирло и сборной Италии

Каха Каладзе. Фото: кадр из видео

Андрей Гончар Редактор

Бывший защитник киевского "Динамо", итальянского "Милана" и сборной Грузии, а ныне мэр Тбилиси и лидер партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе прокомментировал ситуацию вокруг своего бывшего одноклубника Андреа Пирло. Он заявил, что не понимает причин, по которым его друг так и не возглавил национальную сборную Италии.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал "Коммент.Шоу".

Каладзе поддерживает Пирло, который сотрудничает с российской компанией

Каладзе заявил, что внимательно следил за историей вокруг возможного назначения Пирло. Поэтому пояснения относительно отказа, которые появились в СМИ, показались ему нелогичными.

"Это вообще было что-то непонятное. И объяснения тоже не понял. При чем здесь то, что Пирло подписал рекламный контракт с какой-то компанией? И почему из-за этого нельзя быть тренером сборной Италии? Вообще непонятно", — сказал Каладзе.

Бывший футболист также высказал мнение, что политика не должна влиять на спортивные решения. По его убеждению, в отношении Пирло поступили несправедливо.

Ранее переговоры о назначении Пирло главным тренером сборной Италии были приостановлены после того, как стало известно о его сотрудничестве с российской букмекерской компанией Fonbet. В рамках этого сотрудничества итальянец посещал Москву.

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