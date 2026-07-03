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Главная Спорт Карпаты Львов подписали контракт с бывшим игроком мадридского Реала и Барселоны

Карпаты Львов подписали контракт с бывшим игроком мадридского Реала и Барселоны

Ua ru
Дата публикации 3 июля 2026 22:59
Карпаты подписали воспитанника Реала Моху — подробности трансфера
Мохамед Мухлисс. Фото: "Карпаты" Львов

Львовские "Карпаты" продолжают укреплять состав перед новым сезоном. К украинскому клубу присоединился испанский центральный полузащитник Мохамед Мухлисс, более известный как Моха.

О новом трансфере сообщила пресс-служба "Карпат", передает Новини.LIVE.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кто этот новый футболист в "Карпатах"

Полузащитник подписал с львовским клубом контракт на три года. Соглашение с 26-летним игроком также предусматривает возможность продления еще на один сезон.

Мухлисс родился в Мадриде в семье марокканского происхождения и получил футбольное образование в академии "Реала". Он прошел все возрастные категории мадридского клуба — от команды U-10 до "Кастильи", которая является дублем "сливочных".

В 2019 году полузащитник на правах аренды перешел во вторую команду "Сельты", после чего выступал за "Вальядолид Б". Впоследствии он стал игроком "Андорры", а затем был отдан в аренду в дубль "Барселоны".

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После этого Мухлисс защищал цвета "Мурсии", где работал под руководством нынешнего главного тренера "Карпат" Франсиско Фернандеса. Последним клубом испанца была португальская "Визела".

В сезоне 2025/26 он провел 32 матча, забил два гола и отдал пять результативных передач.

Новичок львовской команды также выступал за юношеские сборные Испании U-17 и U-19, с которыми дважды становился чемпионом Европы.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что девушку Эрлинга Голанна называют одной из самых скромных девушек на чемпионате мира-2026.

Также Новини.LIVE писал, что в Дании во время просмотра матча чемпионата мира-2026 был убит человек.

Футбол трансферы Карпаты Львов Мохамед Мухлисс
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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