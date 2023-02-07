Криштиану Роналду тепло поздравили в Аль-Насре с днем ​​рождения

Португалец получил поздравления со всего мира и именной торт

Полузащитнику сборной Португалии Криштиану Роналду исполнилось 38 лет. Легендарный футболист получил поздравления со всего мира.

Самым трогательным получилось поздравление от клуба "Аль-Наср", в котором выступает ветеран. Фото и видео появились в официальном Twitter-аккаунте команды из Эр-Рияда.

Криштиану Роналду отпраздновал день рождения еще пятого февраля. Официальный аккаунт сборной Португалии в социальных сетях одним из первых поздравил лидера команды с этим событием.

O melhor de sempre faz hoje anos! 🤩 Parabéns, capitão! #VesteABandeira



The GOAT turns 38 today! 🤩 Happy birthday, captain! #WearTheFlag pic.twitter.com/ljMHn8jTq9 — Portugal (@selecaoportugal) February 5, 2023

"Лучшему футболисту в истории сегодня исполнилось 38 лет! С днем рождения, капитан!" — сказано в сообщении пресс-службы национальной команды Португалии.

Торт в честь Криштиану Роналду

Полузащитник является рекордсменом сборной Португалии по забитым голам. На его счету 111 мячей. Криштиану Роналду — не просто лучший бомбардир сборной Португалии, но и самый результативный футболист в истории всех национальных сборных.

Ronaldo celebrates his first birthday in his new home 🤩



Happy Birthday to our Captain @Cristiano 🥳🎂

Wishing you another year full of achievements 🐐 pic.twitter.com/KyjbNDFd3H — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) February 6, 2023

После этого к поздравлениям присоединился "Аль-Наср" — клуб из Саудовской Аравии, цвета которого защищает португалец. Перед тренировкой партнеры по команде поздравили игрока. Криштиану Роналду подарили торт с его фотографией и спели для него песню "Happy Birthday to You".

Напомним, известному российскому фигуристу Роману Костомарову ампутировали обе стопы. У титулованного спортсмена возникли осложнения на фоне пневмонии.

Гражданская супруга португальского футболиста Криштиану Роналду спровоцировала скандальный инцидент. Джорджина Родригес нарушила закон о приличии в Саудовской Аравии.

А легендарный чешский хоккеист Яромир Ягр стал автором нового абсолютного рекорда по количеству шайб в карьере. Ветеран превзошел достижение другого известного спортсмена.

Тем временем полузащитник сборной Ганы Кристиан Атсу был найден живым под завалом одного из домов в Турции. Футболист получил травмы в результате землетрясения.