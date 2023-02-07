Криштиану Роналду тепло поздравили в Аль-Насре с днем ​​рождения

Кто и как поздравил Криштиану Роналду с 38-летием: футболист остался доволен
Полузащитнику сборной Португалии Криштиану Роналду исполнилось 38 лет. Легендарный футболист получил поздравления со всего мира.
Самым трогательным получилось поздравление от клуба "Аль-Наср", в котором выступает ветеран. Фото и видео появились в официальном Twitter-аккаунте команды из Эр-Рияда.
-
Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе: главные заявления украинского лидера — трансляция
-
Сколько лет нужно на полное разминирование Киевщины — ответ сапера
-
Литва предполагает, что переговоры о вступлении Украины в ЕС начнется в конце 2023 года
-
В Киеве арендовать жилье стало дороже: какие сейчас цены
-
Быстрее к пациентам: одесская мобильная служба паллиативной помощи получила новое авто
-
В Украине резко подскочил спрос на электрокары: последние данные рынка
-
Disney анонсировал новые части мультфильмов "Холодное сердце", "Зверополис" и "История игрушек"
-
Пригожин "божится", что больше не вербует зеков в ЧВК "Вагнер"
-
Эрдоган заявил, что к такому землетрясению невозможно было подготовиться: количество жертв превысило 16 тысяч
-
"Почти год, как в нашу страну пришел враг": Роман Зозуля обратился к украинцам
Криштиану Роналду отпраздновал день рождения еще пятого февраля. Официальный аккаунт сборной Португалии в социальных сетях одним из первых поздравил лидера команды с этим событием.
O melhor de sempre faz hoje anos! 🤩 Parabéns, capitão! #VesteABandeira— Portugal (@selecaoportugal) February 5, 2023
The GOAT turns 38 today! 🤩 Happy birthday, captain! #WearTheFlag pic.twitter.com/ljMHn8jTq9
"Лучшему футболисту в истории сегодня исполнилось 38 лет! С днем рождения, капитан!" — сказано в сообщении пресс-службы национальной команды Португалии.
Торт в честь Криштиану Роналду
Полузащитник является рекордсменом сборной Португалии по забитым голам. На его счету 111 мячей. Криштиану Роналду — не просто лучший бомбардир сборной Португалии, но и самый результативный футболист в истории всех национальных сборных.
Ronaldo celebrates his first birthday in his new home 🤩— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) February 6, 2023
Happy Birthday to our Captain @Cristiano 🥳🎂
Wishing you another year full of achievements 🐐 pic.twitter.com/KyjbNDFd3H
После этого к поздравлениям присоединился "Аль-Наср" — клуб из Саудовской Аравии, цвета которого защищает португалец. Перед тренировкой партнеры по команде поздравили игрока. Криштиану Роналду подарили торт с его фотографией и спели для него песню "Happy Birthday to You".
Напомним, известному российскому фигуристу Роману Костомарову ампутировали обе стопы. У титулованного спортсмена возникли осложнения на фоне пневмонии.
Гражданская супруга португальского футболиста Криштиану Роналду спровоцировала скандальный инцидент. Джорджина Родригес нарушила закон о приличии в Саудовской Аравии.
А легендарный чешский хоккеист Яромир Ягр стал автором нового абсолютного рекорда по количеству шайб в карьере. Ветеран превзошел достижение другого известного спортсмена.
Тем временем полузащитник сборной Ганы Кристиан Атсу был найден живым под завалом одного из домов в Турции. Футболист получил травмы в результате землетрясения.