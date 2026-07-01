Клопп близок к назначению в сборную Германии

Юрген Клопп и немецкий болельщик. Фото: Reuters

Андрей Гончар Редактор

После сенсационного вылета сборной Германии с чемпионата мира-2026 в стране начали активно обсуждать возможную смену главного тренера. Юлиану Нагельсманну могут не простить поражение от Парагвая в 1/16 финала.

Одним из главных кандидатов на эту должность называют Юргена Клоппа, сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо.

Юлиан Нагельсманн. Фото: Reuters

Клопп готов рассмотреть предложение

По информации Романо, легендарный немецкий специалист не исключает возвращения к тренерской работе, если Немецкий футбольный союз обратится к нему с официальным предложением.

"Юрген Клопп был бы открыт к возможности возвращения к тренерской работе, если Немецкий футбольный союз решит пригласить его", — сообщил Романо.

В то же время Нагельсманн намерен продолжить работу со сборной. Окончательное решение относительно будущего тренерского штаба будет принимать руководство Немецкого футбольного союза после анализа выступления команды на чемпионате мира.

Чем сейчас занимается Клопп

Юрген Клопп не работает главным тренером с лета 2024 года, когда покинул английский "Ливерпуль" после почти девяти лет работы. С начала 2025 года он занимает должность руководителя футбольного направления компании "Ред Булл".

За свою тренерскую карьеру Клопп также возглавлял "Майнц" и дортмундскую "Боруссию". Вместе с "Боруссией" он дважды выигрывал чемпионат Германии, а во главе "Ливерпуля" одержал победы в Лиге чемпионов и Английской премьер-лиге.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что настоящей звездой соцсетей во время чемпионата мира-2026 стала блогерша, которая обрела популярность благодаря вирусным видео о футболе.

Также Новини.LIVE писал, что Килиан Мбаппе объяснил, какой фактор, по его мнению, позволил сборной Франции уверенно разгромить Швецию и выйти в следующий раунд турнира.