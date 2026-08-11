Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабШоу-бизнес --ТехноДеньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Кохан завоевал бронзу на ЧЕ-2026 по легкой атлетике

Кохан завоевал бронзу на ЧЕ-2026 по легкой атлетике

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2026 23:18
Кохан завоевал первую медаль Украины на Евро-2026
Михаил Кохан. Фото: Reuters

Украинский метатель молота Михаил Кохан завоевал первую медаль сборной Украины на чемпионате Европы-2026 по легкой атлетике. Спортсмен во второй раз подряд поднялся на пьедестал континентального первенства, завоевав бронзовую медаль.

Об успехе Кохана в Бирмингеме (Великобритания) сообщил портал Новини.LIVE.

Михаил Кохан
Михаил Кохан с другими призерами ЧЕ-2026. Фото: Reuters

Кохан успешно выступил на континентальном первенстве

В финал Кохан пробился с четвертым результатом квалификации — 77,40 метра. В финале за медали боролись 12 сильнейших метателей Европы, среди которых были олимпийские и мировые призеры.

Украинец начал финал с результата 78,70 метра, а его лучшей стала пятая попытка — 79,49 метра. Именно этот бросок позволил ему подняться на третье место и завоевать бронзовую медаль.

Чемпионом Европы стал венгр Бенце Галаш, который показал результат 84,25 метра и установил новый рекорд сезона. Серебряную медаль завоевал представитель Германии Мерлин Гуммель с результатом 81,30 метра.

Читайте также:

Для Кохана это уже вторая подряд бронзовая награда чемпионата Европы. На предыдущем континентальном первенстве в 2024 году в Риме украинец также финишировал третьим. Тогда его лучший результат составил 80,18 метра.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE писал, что Неймар рассматривает возможность вновь играть бок о бок с Лионелем Месси и Луисом Суаресом.

Также Новини.LIVE сообщал о вмешательстве Дональда Трампа в ситуацию вокруг ФИФА, где Джанни Инфантино столкнулся с серьезным давлением.

Михаил Кохан Легкая атлетика метание молота
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации