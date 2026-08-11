Кохан завоевал первую медаль Украины на Евро-2026

Михаил Кохан. Фото: Reuters

Украинский метатель молота Михаил Кохан завоевал первую медаль сборной Украины на чемпионате Европы-2026 по легкой атлетике. Спортсмен во второй раз подряд поднялся на пьедестал континентального первенства, завоевав бронзовую медаль.

Об успехе Кохана в Бирмингеме (Великобритания) сообщил портал Новини.LIVE.

Михаил Кохан с другими призерами ЧЕ-2026. Фото: Reuters

Кохан успешно выступил на континентальном первенстве

В финал Кохан пробился с четвертым результатом квалификации — 77,40 метра. В финале за медали боролись 12 сильнейших метателей Европы, среди которых были олимпийские и мировые призеры.

Украинец начал финал с результата 78,70 метра, а его лучшей стала пятая попытка — 79,49 метра. Именно этот бросок позволил ему подняться на третье место и завоевать бронзовую медаль.

Чемпионом Европы стал венгр Бенце Галаш, который показал результат 84,25 метра и установил новый рекорд сезона. Серебряную медаль завоевал представитель Германии Мерлин Гуммель с результатом 81,30 метра.

Читайте также:

Для Кохана это уже вторая подряд бронзовая награда чемпионата Европы. На предыдущем континентальном первенстве в 2024 году в Риме украинец также финишировал третьим. Тогда его лучший результат составил 80,18 метра.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE писал, что Неймар рассматривает возможность вновь играть бок о бок с Лионелем Месси и Луисом Суаресом.

Также Новини.LIVE сообщал о вмешательстве Дональда Трампа в ситуацию вокруг ФИФА, где Джанни Инфантино столкнулся с серьезным давлением.