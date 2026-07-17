Костюк рассказал, как Динамо обыграло Университатю, и высказался о ПАОКе

Игорь Костюк. Фото: "Динамо" Киев

Главный тренер киевского "Динамо" Игорь Костюк подвел итоги победного матча с румынской "Университатей" в первом раунде квалификации Лиги Европы. Тренер отметил характер своей команды, а также рассказал, как киевляне готовились к серии послематчевых пенальти.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу "Динамо".

Николай Шапаренко против "Университатя Клуж". Фото: "Динамо" Киев

Комментарий Костюка после выхода в следующий раунд

По словам Костюка, "Динамо" еще в первом тайме имело все возможности, чтобы досрочно решить исход матча. В то же время он отметил хорошую организацию игры румынского клуба и подчеркнул, что его команда закономерно прошла дальше по итогам двух встреч.

"В первом тайме мы могли закрыть матч. Забили два гола (из офсайдов). Еще много моментов, но это футбол. Нужно отдать должное сопернику. Это сбалансированная команда", — сказал Костюк.

Наставник также подчеркнул, что его не удивила игра "Университати", поскольку он знал о сильных сторонах соперника, в частности о хорошо организованной обороне и большом количестве легионеров. В то же время тренер отметил, что "Динамо" делает ставку преимущественно на собственных воспитанников.

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Костюк выразил уверенность, что молодые футболисты киевлян получат бесценный опыт в таких матчах и со временем смогут вырасти в игроков высочайшего уровня. Он добавил, что команда только набирает форму в начале нового сезона и стремится пробиться в основной этап Лиги Европы.

Отдельно тренер прокомментировал серию пенальти, которая принесла "Динамо" путевку в следующий раунд.

"Мы готовились к серии пенальти. Анализировали, как действует вратарь и как бьют игроки. У нашего вратаря была подготовка. Все было организовано и продумано", — отметил наставник.

Костюк также сообщил, что к матчу следующего раунда квалификации Лиги Европы против ПАОКа команда будет готовиться в польском Люблине.

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