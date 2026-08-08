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Главная Спорт Костюк выбыла из турнира в Торонто: украинка заработала солидную сумму

Костюк выбыла из турнира в Торонто: украинка заработала солидную сумму

Ua ru
Дата публикации 8 августа 2026 23:50
Призовые Марты Костюк в Торонто — сколько заработала украинская теннисистка
Марта Костюк и Ига Свентек. Фото: Reuters Фотоколлаж: Новини.LIVE

Украинская теннисистка Марта Костюк завершила выступление на престижном турнире WTA 1000 в Торонто после матча против бывшей первой ракетки мира Иги Свентек. Несмотря на поражение, выступление в Канаде принесло украинке солидные призовые.

О призовых Костюк сообщил портал Новини.LIVE.

Сколько заработала Костюк

Костюк дошла до стадии 1/8 финала, где встретилась с польской теннисисткой. Украинка отлично начала матч и выиграла первый сет со счетом 6:3, однако соперница сумела переломить ход матча и одержала победу в трех сетах — 3:6, 6:1, 6:2.

За выступление на турнире Марта заработала 81 800 долларов призовых. Именно эту сумму организаторы WTA 1000 в Торонто выплачивают теннисисткам, завершившим борьбу на стадии 1/8 финала.

Также Марта получила 120 очков в рейтинг WTA, где она сейчас занимает 11-е место.

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Перед матчем со Свентек украинка в предыдущем раунде в двух сетах обыграла американку Мэдисон Киз и во второй раз подряд вышла в четвертый круг турнира в Торонто.

На этот раз Костюк не смогла повторить свой лучший результат на канадских кортах. В прошлом сезоне она дошла до четвертьфинала.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, почему Анатолий Трубин оказался в запасе "Бенфики" на последний матч клуба.

Также Новини.LIVE писал, что Джанни Инфантино оказался в центре скандала из-за назначения бывшей любовницы на руководящую должность.

Марта Костюк украинские теннисисты Торонто
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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