Костюк заработала на Уимблдоне самые крупные призовые в своей карьере

Марта Костюк. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Андрей Гончар Редактор

Украинская теннисистка Марта Костюк продолжает обновлять свои рекорды на Уимблдоне-2026. Благодаря выходу в полуфинал турнира она уже обеспечила себе самые крупные призовые за всю профессиональную карьеру.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на 24 канал.

Сколько уже заработала Костюк

На нынешнем Уимблдоне украинка выступала как в одиночном, так и в парном разрядах. Вместе с румынской теннисисткой Еленой-Габриэлой Русе она дошла до третьего круга парного турнира, после чего дуэт прекратил борьбу. За этот результат каждая спортсменка получила по 48 тысяч фунтов стерлингов.

Основной финансовый успех Марта обеспечила именно в одиночной сетке. Выход в полуфинал уже принес ей гарантированные 900 тысяч фунтов стерлингов призовых.

Таким образом, общая сумма вознаграждения за выступление на турнире на данный момент составляет 948 тысяч фунтов стерлингов до уплаты налогов, что по текущему курсу равняется примерно 1,08 миллиона евро. Это уже больше, чем украинка заработала за победу на турнире серии WTA 1000 в Мадриде (1,07) ранее в этом сезоне.

За что будет бороться Марта

В случае выхода в финал призовые Костюк увеличатся ещё на 900 тысяч фунтов стерлингов. Если же украинка станет чемпионкой Уимблдона, её общий заработок на турнире превысит 3,6 миллиона фунтов.

Помимо финансового вознаграждения, Марта продолжает борьбу за новое историческое достижение. После успешного выступления на Уимблдоне она впервые в карьере поднялась в первую десятку живого рейтинга WTA.

В полуфинале украинская теннисистка встретится с представительницей Чехии Линдой Носковой. Матч запланирован на четверг, 9 июля, и начнется не раньше 17:30 по киевскому времени.

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