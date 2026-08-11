Криштиану Роналду официально женился: фото

Джорджина Родригес и Криштиану Роналду. Фото: instagram.com/cristiano

Андрей Гончар Редактор

Звезда "Аль-Насра" Криштиану Роналду и его невеста Джорджина Родригес подтвердили свою свадьбу, опубликовав в соцсетях фотографии своих обручальных колец. Свадьба состоялась после почти девяти лет отношений пары.

О бракосочетании пары сообщил портал Новини.LIVE.

Руки пары с обручальными кольцами. Фото: instagram.com/cristiano

Роналду впервые женился

Ранее источники сообщали, что свадебная церемония запланирована на выходные, 8–9 августа, в соборе Фуншала на острове Мадейра. После официальной части молодожены должны были отпраздновать событие в одном из пятизвездочных отелей, где для гостей свадьбы заранее зарезервировали два этажа и несколько барных зон. Состоялась ли свадьба именно в этом месте, до сих пор неизвестно.

После церемонии Роналду и Джорджина опубликовали фотографии обручальных колец в своих аккаунтах в социальных сетях, фактически подтвердив, что стали мужем и женой.

Фуншал — родной город португальского футболиста.

Пара состоит в отношениях с 2016 года и воспитывает своих детей, а также ещё двоих детей, рождённых суррогатными матерями. За это время Роналду и Родригес стали одной из самых известных семей в мировом спорте, а в 2025 году Криштиану сделал предложение.

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