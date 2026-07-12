Легендарный Диего Форлан возглавит сборную Уругвая

Диего Форлан. Фото: instagram.com/diegoforlancorazo

Андрей Гончар Редактор

Легендарный нападающий сборной Уругвая Диего Форлан стал исполняющим обязанности главного тренера национальной команды. Кроме того, бывший футболист будет одновременно работать с юношеской сборной страны.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Marca.

Диего Форлан. Фото: instagram.com/diegoforlancorazo

Форлан возглавил сборную Уругвая

Президент Федерации футбола Уругвая Игнасио Алонсо подтвердил, что исполнительный комитет организации назначил Форлана исполняющим обязанности главного тренера национальной команды до марта 2027 года.

По словам Алонсо, кандидатуру бывшего нападающего в федерации рассматривали еще несколько лет назад, а сам Форлан с большим энтузиазмом согласился присоединиться к проекту.

"Исполком AUF остановил свой выбор на Диего. Мы встречались с ним ещё в 2022 году, чтобы привлечь его к проекту. Он полон энтузиазма", — сказал Алонсо.

Какие задачи стоят перед Форланом

Осенью Форлан возглавит национальную сборную Уругвая, а в начале 2027 года возглавит молодежную команду на Кубке Америки среди сборных соответствующей возрастной категории.

После выборов нового руководства Федерации футбола Уругвая, которые должны состояться в этом году, будет принято решение относительно кандидатуры главного тренера национальной команды на долгосрочную перспективу.

Форлан выступал за сборную Уругвая с 2002 по 2014 год. За это время он провел 112 матчей, забил 36 голов, был признан лучшим игроком чемпионата мира 2010 года и дважды получал "Золотую бутсу" лучшего бомбардира европейских чемпионатов.

После завершения игровой карьеры Форлан работал главным тренером нескольких клубов, среди которых был и уругвайский "Пеньяроль".

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