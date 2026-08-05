Любимая девушка Мудрика после отъезда Михаила изменила футболу

Джордин Джонс. Фото: instagram.com/jordynjones

Андрей Гончар Редактор

Український вінгер "Челсі" Михайло Мудрик вирушив із командою до Гонконгу, де вже сьогодні, 5 серпня, може вперше після завершення дискваліфікації вийти на поле в товариському матчі з "Ювентусом". Тим часом його дівчина Джордін Джонс змінила футбольну атмосферу на більш рідну бейсбольну.

Джордін показала, як проводить час у США без Михайла, повідомив портал Новини.LIVE.

Дівчина Мудрика показала, як відпочиває на бейсболі

Американська акторка та блогерка опублікувала у соцмережах серію фотографій із бейсбольного матчу. Вона побувала на трибунах стадіону, продемонструвавши, що поки Мудрик перебуває в Азії разом із "Челсі", сама проводить час удома у США.

Стосунки Мудрика та Джонс стали публічними цього року. За даними британських ЗМІ, знайомство почалося після того, як український футболіст написав американці в Instagram і був заблокований. Потім Михайла все ж розблокували, й він запропонував зустрітися в паризькому Діснейленді. Згодом пара перестала приховувати роман та неодноразово публікувала спільні фотографії. Цього літа пара вирушила в романтичну подорож до Італії.

Мудрик напередодні приєднався до "Челсі" на передсезонному турне. Головний тренер лондонців Хабі Алонсо підтвердив, що українець увійшов до заявки на контрольний матч із "Ювентусом" і може отримати перші ігрові хвилини після повернення на футбольне поле.

У грудні 2024 року в організмі Мудрика виявили мельдоній, після чого його відсторонили від виступів на чотири роки. Наприкінці липня 2026 року дискваліфікацію з Мудрика було знято.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що п'ять впливових футбольних функціонерів вважаються головними претендентами на посаду президента ФІФА після Джанні Інфантіно.

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