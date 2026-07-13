Львовские Барком-Кажаны официально объединились с поляками и подверглись бойкоту

Игроки ВК "Барком-Кажаны". Фото: "Барком-Кажаны"

Андрей Гончар Редактор

Украинский волейбольный клуб "Барком-Кажаны" официально объединился с польским "Ястшембским Венгелем" и с нового сезона будет выступать в Плюс-лиге под названием "Ястшембе Барком". Однако после объявления о слиянии местные болельщики заявили, что не будут поддерживать новосозданную команду.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Sport.pl.

Почему "Барком-Кажаны" объединился с польским клубом

Финансовые трудности "Ястшембского Венгеля" возникли после того, как многолетний спонсор — компания Jastrzębska Spółka Węglowa — прекратил финансирование клуба. Чтобы сохранить представительство города в элитном дивизионе польского волейбола, было принято решение об объединении с львовским "Барком-Кажаны".

Новый клуб получил название "Ястшембе Барком". Его президентом стал бывший руководитель "Ястшембского Венгеля" Адам Гороль, а к тренерскому штабу должен присоединиться легенда местного волейбола Лешек Деевский.

Как отреагировали польские болельщики

Несмотря на сохранение части местной структуры клуба, идея объединения не нашла поддержки среди болельщиков.

Председатель клуба болельщиков волейбола в Ястшембе-Здруе Януш Калиш заявил, что новая команда не ассоциируется у них с бывшим "Ястшембским Венгелем".

"Мы не будем поддерживать этот клуб, не отождествляем себя с ним. Это просто клуб "Барком-Кажаны" из Львова, который ради места, где будет выступать, сменил название", — сказал Калиш.

По его словам, местный фан-клуб продолжит свою деятельность, но будет поддерживать другую команду города — "Ястшембе Бориня".

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