Магучих проиграла в Лондоне, показав свой лучший результат сезона

Ярослава Магучих. Фото: Getty Images. Коллаж: Новини.LIVE

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих заняла второе место на этапе Бриллиантовой лиги в Лондоне. При этом олимпийская чемпионка 2024 года показала свой лучший результат летнего сезона — 2,01 м.

Победу на турнире одержала австралийка Никола Олислагерс, сообщил портал Новини.LIVE.

Магучих боролась за победу

Магучих в этом сезоне во второй раз выступила на этапе Бриллиантовой лиги. В Рабате она преодолела высоту 1,97 м и одержала победу. К соревнованиям в Лондоне Ярослава готовилась после выступления на чемпионате Украины во Львове.

В то же время еще одна представительница Украины Ирина Геращенко не смогла выступить в Лондоне из-за проблем с оформлением британской визы.

Магучих начала выступление с высоты 1,93 м, которую преодолела со второй попытки. Планку на высоте 1,96 м украинка также взяла только со второй попытки, тогда как австралийки Никола Олислагерс и Элеонор Паттерсон сделали это с первой.

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На высоте 1,99 м борьба за победу обострилась. Олислагерс снова не допустила ошибки, а Магучих успешно выполнила прыжок со второй попытки. Именно это преимущество австралийки оказалось решающим в итоговом протоколе.

Следующей высотой стала отметка 2,01 м. После двух неудачных попыток обе спортсменки справились с задачей только с третьей, а для Магучих этот результат стал лучшим в нынешнем летнем сезоне на открытом воздухе.

Организаторы подняли планку до 2,03 м — это высота, которую украинка уже преодолевала в этом году в помещении на Мемориале Демьянюка во Львове. Однако на этот раз ни одной из двух претенденток на победу не удалось ее покорить.

В итоге Никола Олислагерс стала победительницей этапа Бриллиантовой лиги благодаря меньшему количеству неудачных попыток, а Ярослава Магучих завершила турнир на втором месте. Тройку призеров замкнула ещё одна австралийка — Элеонор Паттерсон с результатом 1,96 м.

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