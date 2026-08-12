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Главная Спорт Месси опубликовал трогательный пост в память о скончавшемся отце

Месси опубликовал трогательный пост в память о скончавшемся отце

Ua ru
Дата публикации 12 августа 2026 20:23
Лионель Месси обратился к покойному отцу после его смерти
Лионель Месси. Фото: Reuters

Капитан сборной Аргентины и "Интер Майами" Лионель Месси впервые публично обратился к своему отцу Хорхе Месси после его смерти. Аргентинский футболист опубликовал эмоциональное сообщение, в котором признался, что до сих пор не может смириться с утратой и даже усомнился в своем будущем в футболе.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на пост Месси в соцсетях.

Отец восьмикратного обладателя "Золотого мяча" скончался 8 августа в возрасте 68 лет после продолжительной болезни.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Месси обратился к отцу

В своем посте Месси вспомнил последние месяцы жизни отца, рассказал об их ежедневных разговорах и признался, что до последнего верил в его выздоровление.

По словам футболиста, Хорхе очень хотел увидеть сына на его последнем чемпионате мира. Лионель пытался помочь отцу дождаться финала турнира, однако тот уже не смог приехать на матч.

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"Папа, я до сих пор не могу поверить, что тебя больше нет. Не знаю, что буду делать без тебя и как жить дальше", — написал Месси.

Футболист также признался, что после трагедии начал сомневаться, сможет ли он еще долго продолжать профессиональную карьеру. Он назвал отца своим другом, наставником и человеком, который был рядом с ним с самого начала его футбольного пути.

В конце обращения Месси поблагодарил отца за поддержку, которую тот оказывал ему на протяжении всей жизни, и пообещал воспитывать своих детей так же, как Хорхе воспитал его.

Отметим, что отец долгое время был агентом и менеджером Лионеля.

Напомним, уже 13 августа состоится важный старт в прыжках в высоту среди женщин для Ярославы Магучих и Ирины Геращенко.

Также известно, что Александр Усик начал подготовку к бою против Деонтея Уайлдера в США.

смерть Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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