Мудрик получил новый номер в Челси

Михаил Мудрик. Фото: Reuters

Агабекян Карен редактор, спортивный обозреватель

Лондонский "Челси" официально опубликовал заявку на сезон 2026/2027, в которую вошел и украинский вингер Михаил Мудрик. После возвращения в футбол 25-летний игрок сменил игровой номер и будет выступать под 33-м.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт "Челси".

Михаил Мудрик. Фото: Reuters

Мудрик получил новый номер

В заявке "Челси" на сезон 2026/2027 Мудрик заявлен под 33-м номером. Ранее украинец выступал за лондонский клуб под 15-м и 10-м номерами, а во время летнего тренировочного сбора после возвращения на поле играл с номером 43.

Перед стартом нового сезона сменили игровые номера и другие футболисты "Челси". В частности, Жоау Педру получил девятый номер, Весли Фофана — третий, а новичок Морган Роджерс будет выступать под 17-м.

Мудрик вернулся после дисквалификации

Для Мудрика предстоящий сезон станет четвертым в составе "Челси". После перехода из "Шахтера" зимой 2023 года он провел за лондонский клуб 73 матча, забил 10 голов и отдал 11 результативных передач.

В декабре 2024 года в организме украинца обнаружили запрещенное вещество — мельдоний. После пересмотра решения об отстранении футболист вернулся к тренировкам и вновь начал получать игровую практику.

После отмены дисквалификации Мудрик уже принял участие в трёх товарищеских матчах "Челси". Украинец провел на поле 39 минут в матчах против "Ювентуса", "Милана" и малайзийского "Дарул Такзима", постепенно набирая форму перед стартом официального сезона.

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