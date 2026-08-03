Мудрик прибыл в расположение Челси и провел первую тренировку: фото

Михаил Мудрик в расположении клуба. Фото: "Челси"

Андрей Гончар Редактор

Украинский вингер лондонского "Челси" Михаил Мудрик прибыл в Гонконг, где присоединился к команде. Ранее у футболиста истек срок дисквалификации за проваленный допинг-тест.

Мудрик уже провел первую тренировку, сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу "Челси".

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По прибытии Мудрик посетил тренировку лондонского клуба и пообщался с главным тренером Хаби Алонсо, а также с партнерами по команде. В ближайшее время украинский футболист будет работать под присмотром тренерского штаба, который планирует оценить его физическую готовность и определить его судьбу перед стартом нового сезона.

Михаил Мудрик с партнерами по команде. Фото: «Челси»

Следующий товарищеский матч лондонцы проведут 5 августа против "Ювентуса". Если тренеры сочтут форму Мудрика достаточной, он может получить игровое время и впервые проявить себя перед новым главным тренером в матче.

Если на сборах Мудрик не докажет свою важность для команды, то должен перейти в аренду в "Страсбург". Игроком также интересуются клубы АПЛ, но французский клуб является сателлитом "Челси", поэтому ему проще заполучить игрока.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Роман Яремчук покинет "Олимпиакос", а нападающий уже рассматривает варианты продолжения карьеры.

Также Новини.LIVE писал, что президент УАФ Андрей Шевченко объяснил, почему больше не поддерживает контакт с некоторыми бывшими одноклубниками из "Милана".