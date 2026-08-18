Мусиала потерял сознание в матче Баварии: это уже второй раз за короткий период

Мусиала во второй раз за три дня потерял сознание во время матча
Полузащитник мюнхенской "Баварии" Джамал Мусиала во второй раз за последние три дня потерял сознание во время товарищеского матча. Футболист не смог продолжить игру и покинул поле в сопровождении медиков, а уже после матча объяснил причину инцидентов.
О потере сознания Мусиалой сообщил портал Новини.LIVE.
Мусиала снова потерял сознание
23-летний футболист вышел на замену на 61-й минуте товарищеского матча против "Хайденхайма". Уже на 69-й минуте он потерял сознание, после чего медики оказали ему помощь и вывели за пределы поля.
Встреча завершилась победой "Баварии" со счетом 4:2.
Это уже второй подобный случай за последние три дня. 15 августа Мусиала потерял сознание в конце спарринга с "РБ Лейпциг". Тогда сообщалось, что футболисту стало плохо из-за жары.
Футболист объяснил причину
После матча Мусиала обратился к болельщикам в соцсетях и заверил, что чувствует себя хорошо.
По словам полузащитника, врачи диагностировали у него кратковременные абсансы, вызванные неврологической дисфункцией. Он отметил, что это состояние носит временный характер, поддается лечению и не представляет дополнительной угрозы для здоровья.
Мусиала также сообщил, что находится под наблюдением врачей. После консультаций с неврологами он получил разрешение продолжить профессиональную карьеру. Футболист попросил болельщиков с пониманием отнестись к его желанию больше не комментировать эту тему публично.
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