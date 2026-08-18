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Главная Спорт Мусиала во второй раз за три дня потерял сознание во время матча

Мусиала во второй раз за три дня потерял сознание во время матча

Ua ru
Дата публикации 18 августа 2026 22:38
Мусиала потерял сознание в матче Баварии: это уже второй раз за короткий период
Джамал Мусиала. Фото: Reuters

Полузащитник мюнхенской "Баварии" Джамал Мусиала во второй раз за последние три дня потерял сознание во время товарищеского матча. Футболист не смог продолжить игру и покинул поле в сопровождении медиков, а уже после матча объяснил причину инцидентов.

О потере сознания Мусиалой сообщил портал Новини.LIVE.

Джамал Мусиала
Джамал Мусиала в матче с "РБ Лейпциг". Фото: Reuters

Мусиала снова потерял сознание

23-летний футболист вышел на замену на 61-й минуте товарищеского матча против "Хайденхайма". Уже на 69-й минуте он потерял сознание, после чего медики оказали ему помощь и вывели за пределы поля.

Встреча завершилась победой "Баварии" со счетом 4:2.

Это уже второй подобный случай за последние три дня. 15 августа Мусиала потерял сознание в конце спарринга с "РБ Лейпциг". Тогда сообщалось, что футболисту стало плохо из-за жары.

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После матча Мусиала обратился к болельщикам в соцсетях и заверил, что чувствует себя хорошо.

По словам полузащитника, врачи диагностировали у него кратковременные абсансы, вызванные неврологической дисфункцией. Он отметил, что это состояние носит временный характер, поддается лечению и не представляет дополнительной угрозы для здоровья.

Мусиала также сообщил, что находится под наблюдением врачей. После консультаций с неврологами он получил разрешение продолжить профессиональную карьеру. Футболист попросил болельщиков с пониманием отнестись к его желанию больше не комментировать эту тему публично.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Международный союз биатлонистов отказался выносить на рассмотрение вопрос о возвращении россиян к международным соревнованиям.

Также Новини.LIVE писал о конфликте Карима Бензема с Симоне Индзаги, из-за которого французский нападающий может покинуть "Аль-Хиляль".

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здоровье футбол Бавария Джамал Мусиала Бундеслига
Агабекян Карен - редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Агабекян Карен

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