Мусиала во второй раз за три дня потерял сознание во время матча

Джамал Мусиала. Фото: Reuters

Агабекян Карен редактор, спортивный обозреватель

Полузащитник мюнхенской "Баварии" Джамал Мусиала во второй раз за последние три дня потерял сознание во время товарищеского матча. Футболист не смог продолжить игру и покинул поле в сопровождении медиков, а уже после матча объяснил причину инцидентов.

О потере сознания Мусиалой сообщил портал Новини.LIVE.

Джамал Мусиала в матче с "РБ Лейпциг". Фото: Reuters

Мусиала снова потерял сознание

23-летний футболист вышел на замену на 61-й минуте товарищеского матча против "Хайденхайма". Уже на 69-й минуте он потерял сознание, после чего медики оказали ему помощь и вывели за пределы поля.

Встреча завершилась победой "Баварии" со счетом 4:2.

Это уже второй подобный случай за последние три дня. 15 августа Мусиала потерял сознание в конце спарринга с "РБ Лейпциг". Тогда сообщалось, что футболисту стало плохо из-за жары.

Футболист объяснил причину

После матча Мусиала обратился к болельщикам в соцсетях и заверил, что чувствует себя хорошо.

По словам полузащитника, врачи диагностировали у него кратковременные абсансы, вызванные неврологической дисфункцией. Он отметил, что это состояние носит временный характер, поддается лечению и не представляет дополнительной угрозы для здоровья.

Мусиала также сообщил, что находится под наблюдением врачей. После консультаций с неврологами он получил разрешение продолжить профессиональную карьеру. Футболист попросил болельщиков с пониманием отнестись к его желанию больше не комментировать эту тему публично.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Международный союз биатлонистов отказался выносить на рассмотрение вопрос о возвращении россиян к международным соревнованиям.

Также Новини.LIVE писал о конфликте Карима Бензема с Симоне Индзаги, из-за которого французский нападающий может покинуть "Аль-Хиляль".