На войне погиб известный украинский спортсмен
Украинский пауэрлифтинг понес еще одну тяжелую утрату. На войне против России погиб чемпион Европы и рекордсмен Украины Михаил Малкуш.
Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Федерацию пауэрлифтинга Украины.
Погиб рекордсмен Украины и Европы
На данный момент подробности гибели Малкуша не разглашаются.
Известно, что после начала полномасштабного вторжения России спортсмен встал на защиту Украины и служил в рядах Сил обороны.
Малкуш был одним из лучших юниоров Украины. Он добился значительных успехов в жиме лежа в весовой категории до 59 килограммов, стал призером чемпионатов мира среди юниоров, выиграл чемпионат Европы, а также установил рекорд Украины, подняв 190 килограммов на Кубке Украины в Коломые.
На гибель спортсмена отреагировал украинский скелетонист Владислав Гераскевич. Он подчеркнул, что российская война унесла жизнь одного из самых талантливых украинских пауэрлифтеров своего поколения.
Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщил о результатах 16-го игрового дня чемпионата мира-2026. Испания выбила Уругвай из турнира.
Также Новини.LIVE писал о матчах Аргентины, Англии, Хорватии и Португалии на чемпионате мира.
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