Онлайн финала Лиги чемпионов — текстовая трансляция матча Интера и Ман Сити

Сегодня состоится финал Лиги чемпионов. Фото: Фотоколлаж/Twitter

10 июня в Стамбуле на Олимпийском стадионе Ататюрка состоится финал Лиги чемпионов сезона 2022/23 гг. В главном еврокубковом матче года сразятся "Манчестер Сити" и миланский "Интер".

Для клубов это будет первая официальная игра в их истории, сообщает портал Новини.LIVE.

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В рамках сезона Лиги чемпионов "Манчестер Сити" заняли первое место в группе с дортмундской "Боруссией", "Севильей" и "Копенгагеном". В плей-офф подопечные Хосепа Гвардиолы прошли "Лейпциг", "Баварию" и "Реал". "Интер" финишировал вторым в квартете с "Баварией", "Барселоной" и "Викторией". Затем в 1/8 одолели "Порту", в четвертьфинале — "Бенфику", и в полуфинале — "Милан". Как видим, на пути англичан оппозиция была существенно сильнее.

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