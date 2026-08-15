Онофрийчук осталась без олимпийской лицензии в многоборье

Таисия Онофрийчук. Фото: Виталий Клюев/Getty Images

Андрей Гончар Редактор

Украинская спортивная гимнастка Таисия Онофрийчук остановилась в шаге от медали на чемпионате мира-2026. После блестящего выступления в финале индивидуального многоборья украинка долгое время претендовала на награду, однако в итоге заняла четвертое место.

Об выступлении Онофрийчук сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на "Суспільне".

В финал индивидуального многоборья Онофрийчук вышла с 12-го места по итогам квалификации. В отборочных соревнованиях самые высокие оценки украинка получила за упражнения с обручем и булавами.

Таисия Онофрийчук с обручем. Фото: Vitalii Kliuiev/Getty Images

Как Онофрийчук боролась за медаль

Финал украинская спортсменка начала очень уверенно. Самую высокую оценку она получила за упражнение с булавами — 29,750 балла, а за выступление с обручем судьи поставили 29,100 балла.

В упражнениях с мячом и лентой Таисия набрала 28,700 и 28,500 балла соответственно. По завершении выступлений первой группы финалисток именно украинка возглавляла промежуточный протокол и сохраняла реальные шансы на медаль.

Впрочем, после выступлений спортсменок второй группы Онофрийчук опустилась на четвертую позицию. До бронзовой награды украинке не хватило 1,5 балла.

Чемпионкой мира стала представительница Германии Дарья Варфоломеев, набравшая 119,500 балла. Серебряную медаль завоевала болгарка Стилиана Николова (117,600), а бронзовую — итальянка София Раффаэли (117,550). Таисия Онофрийчук с результатом 116,050 балла заняла четвертое место.

Несмотря на неудачу в многоборье, чемпионат мира для Онофрийчук еще не закончился. Украинка выступит в финалах упражнений с обручем и булавами, где у нее будет еще две возможности побороться за медали мирового первенства.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о возможном переходе Родри в "Барселону", которой придется потратить огромную сумму на трансфер и зарплату полузащитника.

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