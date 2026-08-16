Онофрийчук завоевала золото на ЧМ по художественной гимнастике

Таисия Онофрийчук. Фото: Виталий Клюев/Getty Images

Андрей Гончар Редактор

Лидер сборной Украины по художественной гимнастике Таисия Онофрийчук одержала историческую победу на чемпионате мира-2026. Украинка выиграла финал в упражнении с обручем, завоевав первую золотую медаль чемпионата мира в своей карьере и принеся Украине первую победу на чемпионатах мира за последние 13 лет.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на «Суспильне».

Онофрийчук триумфировала на ЧМ-2026

Перед финалом в упражнении с обручем Онофрийчук уже успела выступить в личном многоборье, где заняла четвертое место, остановившись в шаге от медали. При этом украинка пробилась сразу в три финала в отдельных видах программы.

В финале упражнения с обручем украинская гимнастка продемонстрировала безупречное выступление, которое судьи оценили в 30,700 балла. Именно этот результат принес Таисии золотую медаль.

Второй стала представительница Италии София Раффаэли, набравшая 30,500 балла. Бронзовую медаль завоевала чемпионка мира в личном многоборье Дарья Варфоломеев из Германии — 30,400 балла.

Украина ждала этого золота 13 лет

Для Таисии Онофрийчук это первое золото чемпионата мира в карьере. Кроме того, она принесла Украине первую победу на мировых первенствах по художественной гимнастике с 2013 года.

Последний раз украинская гимнастка становилась чемпионкой мира 13 лет назад. Тогда Анна Ризатдинова также завоевала золотую медаль в упражнении с обручем.

Чемпионат мира для Онофрийчук еще не завершился. Впереди украинскую спортсменку ждет финал в упражнении с булавами.

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