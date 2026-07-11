Паоло Мальдини занял высокий пост в итальянском футболе
Легендарный защитник "Милана" и сборной Италии Паоло Мальдини занял новую должность в структуре Федерации футбола Италии. После неудачного отбора на чемпионат мира-2026 он стал техническим директором организации.
Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт Федерации футбола Италии.
Мальдини получил новую должность
В Федерации футбола Италии официально подтвердили назначение Паоло Мальдини техническим директором. Его помощником станет бывший футболист, тренер и спортивный функционер Леонардо, который ранее также работал в "Милане".
В обязанности Мальдини будут входить развитие футбольной системы страны, координация работы национальных сборных разных возрастных категорий, а также формирование долгосрочной спортивной стратегии итальянского футбола.
Изменения после очередного провала сборной
Кадровые решения были приняты после неудачного выступления сборной Италии в отборе на чемпионат мира-2026. В финальном матче команда сыграла вничью 1:1 с Боснией и Герцеговиной, а в серии пенальти уступила со счетом 1:4.
После этого провала Федерация футбола Италии уволила главного тренера Дженнаро Гаттузо. Таким образом, итальянская сборная вновь не смогла квалифицироваться в финальную часть чемпионата мира.
Последний раз "Скуадра адзурра" выступала на чемпионате мира в 2014 году, когда завершила выступление уже после группового этапа. Несмотря на это, сборная Италии остается одной из самых успешных команд в истории турнира, четыре раза завоевав титул чемпиона мира — в 1934, 1938, 1982 и 2006 годах.
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