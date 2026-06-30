Пять лучших боев Майка Тайсона, который 30 июня отмечает свое 60-летие

Майк Тайсон. Фото: instagram.com/miketyson/

Андрей Андрущак Редактор

Легендарный американский боксер Майк Тайсон 30 июня отмечает 60-летие. Он навсегда вошел в историю как самый молодой чемпион мира в супертяжелом весе, а его агрессивный стиль и молниеносные нокауты сделали "Железного Майка" одним из самых известных спортсменов всех времен.

О самых ярких победах Тайсона сообщил портал Новини.LIVE, который собрал пять лучших поединков в карьере легендарного американца.

Тревор Бербик. 22 ноября 1986 года

20-летний Тайсон вышел на титульный бой против чемпиона мира по версии WBC Тревора Бербика.

Молодой претендент буквально разгромил соперника, дважды отправив его в нокдаун во втором раунде. Именно эта победа сделала Тайсона самым молодым чемпионом мира в истории супертяжелого веса — этот рекорд остается непревзойденным и сегодня.

Джеймс Смит. 7 марта 1987 года

Через несколько месяцев Тайсон объединил чемпионские титулы, победив Джеймса Смита единогласным решением судей.

Несмотря на отсутствие нокаута, этот поединок продемонстрировал другую сторону мастерства американца — способность полностью контролировать бой на протяжении всех 12 раундов, несмотря на постоянные попытки соперника навязать борьбу в клинче.

Тони Такер. 1 августа 1987 года

Поединок с Тони Такером стал одним из самых тяжелых в ранней карьере Тайсона. Высокий и техничный соперник прошел всю дистанцию, однако Майк выглядел убедительнее, был активнее и заслуженно победил по очкам.

После этого боя Тайсон стал бесспорным чемпионом мира, объединив все главные титулы в супертяжелом весе.

Ларри Холмс. 22 января 1988 года

Бывший многолетний чемпион мира Ларри Холмс вернулся на ринг после почти двухлетнего перерыва, однако не смог противостоять молодому Тайсону.

Майк трижды отправил легендарного соперника в нокдаун и завершил бой досрочно в четвертом раунде. Эта победа окончательно закрепила за ним статус главной звезды мирового бокса.

Майкл Спинкс. 27 июня 1988 года

Бой против непобедимого Майкла Спинкса считался встречей двух лучших боксёров мира независимо от весовой категории. Однако интрига исчезла почти мгновенно: Тайсон дважды отправил соперника на настил и завершил поединок уже через 91 секунду после стартового гонга.

Этот нокаут стал одним из самых известных в истории профессионального бокса и окончательно закрепил за Тайсоном репутацию одного из самых опасных панчеров своего поколения.

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