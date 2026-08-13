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Польские фаны в матче ЛК показывали израильтянам нацистские жесты

13 августа 2026 13:34
Болельщики "ГКС Катовице". Фото: facebook.com/GKSKatowice
Андрей Гончар
Редактор

После ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги конференций между польским "ГКС Катовице" и израильским "Хапоэлем" Тель-Авива в сети появились видео, на которых часть польских болельщиков демонстрирует нацистские жесты в сторону гостей. Инцидент уже привлек внимание израильских журналистов, которые предполагают возможные санкции со стороны УЕФА.

О поведении польских фанатов сообщил портал Новини.LIVE.

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Несмотря на поражение в ответном матче со счетом 1:2, "Хапоэль" Тель-Авив вышел в следующий раунд Лиги конференций благодаря победе 2:0 в первом матче. Однако после финального свистка главной темой стал не результат, а поведение части разочарованных польских болельщиков на трибунах.

В социальных сетях распространились видеозаписи, на которых отдельные фанаты "ГКС Катовице" демонстрируют нацистские жесты в сторону сектора с болельщиками израильского клуба.

Израильские журналисты прокомментировали ситуацию, заявив, что это были нацистские салюты, и добавили, что сейчас ожидают реакции УЕФА.

Пока что в УЕФА не прокомментировали этот инцидент. Если организация признает действия болельщиков проявлением расистского или дискриминационного поведения, в отношении польского клуба может быть возбуждено дисциплинарное производство.

Регламент УЕФА предусматривает за подобные нарушения штрафы, частичное или полное закрытие трибун, а в отдельных случаях — более строгие дисциплинарные санкции.

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