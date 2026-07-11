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Главная Спорт Пономаренко близок к переходу в Галатасарай: игрок уже согласился на трансфер

Пономаренко близок к переходу в Галатасарай: игрок уже согласился на трансфер

Ua ru
Дата публикации 11 июля 2026 23:34
Галатасарай готовит рекордный трансфер Пономаренко: названа сумма
Матвей Пономаренко. Фото: "Динамо" Киев. Коллаж: Новини.LIVE

Турецкий "Галатасарай" продолжает переговоры о трансфере нападающего киевского "Динамо" Матвея Пономаренко. После первого отказа украинского клуба стороны обсуждают новую схему возможного перехода 20-летнего форварда.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на журналиста Османа Алтунтерима.

"Галатасарай" изменил условия переговоров

По информации источника, около трех недель назад турецкий клуб официально обратился к "Динамо" с предложением по Пономаренко. Киевский клуб отказался от варианта с арендой и сообщил, что готов рассматривать только полноценный трансфер, оценив своего воспитанника в 30 миллионов евро.

После этого переговоры не прекратились. По данным журналиста, благодаря давлению самого футболиста, его агента и представителей "Галатасарая" стороны вернулись к обсуждению условий возможной сделки.

Сейчас клубы работают над вариантом аренды с обязательным правом выкупа. Ожидается, что общая сумма будущего трансфера может составить около 25 миллионов евро. Сообщается, что сам Пономаренко уже согласовал условия личного контракта с турецким грандом.

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Стоимость нападающего продолжает расти

В прошлом сезоне Пономаренко провел 27 матчей на клубном и международном уровнях, в которых забил 17 голов и сделал одну результативную передачу.

Нападающий является воспитанником академии "Динамо". За всю карьеру он лишь один сезон провёл вне киевского клуба, выступая за молодежную команду "Зари" в сезоне 2022/23.

При этом трансферная стоимость футболиста стремительно растет. По данным портала "Трансфермаркт", в начале 2026 года она оценивалась примерно в один миллион евро, весной выросла до шести миллионов, а сейчас достигла отметки в 12 миллионов евро.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что перед матчем с Норвегией сборная Англии могла остаться без одного из своих важнейших футболистов из-за травмы.

Также Новини.LIVE писал, во сколько обойдется посещение финала чемпионата мира-2026 и кто станет хедлайнером шоу в перерыве решающего матча.

Динамо Галатасарай Матвей Пономаренко
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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