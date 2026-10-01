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Главная Спорт Джошуа і Ф'юрі провели дуель поглядів

Джошуа і Ф'юрі провели дуель поглядів

Ua
1 октября 2026 06:30
Джошуа і Ф'юрі зустрілися в дуелі поглядів
Поєдинок поглядів Джошуа та Ф'юрі. Фото: кадр із відео

Ексволодар титулу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі та колишній чемпіон світу Ентоні Джошуа вперше провели битву поглядів. Дуель боксерів сталася після присвяченої їхньому поєдинку конференції.

Про це з посиланням на видання "Чемпіон" передає Новини.LIVE.

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Майбутній поєдинок і попередні досягнення 

За титул WBA Super боксери змагатимуться 11 грудня поточного року. Бій відбудеться в Кардіффі. 

Улітку в обох боксерів були перемоги: у Джошуа — над Крістіаном Пренгу, а у Ф'юрі — над Маріушом Вахом.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Федерацію боксу України повідомляв, що український боксер Ельвін Алієв здобув золоту медаль чемпіонату Європи серед еліти в Софії. У фінальному поєдинку спортсмен зустрівся з представником Франції. Бій зупинили в першому ж раунді: француз не зміг продовжити поєдинок, оскільки українець лідирував із перших секунд двобою. 

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Також Новини.LIVE писав, що Тайсон Ф'юрі звинуватив Ентоні Джошуа в небажанні підписувати контракт на бій. Британський боксер заявив, що суперник надто затягує процес. Крім того, він зазначив, що готовий битися в будь-якій країні. 

спорт бокс Энтони Джошуа Тайсон Фьюри боксер
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва

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