Джошуа і Ф'юрі зустрілися в дуелі поглядів

Поєдинок поглядів Джошуа та Ф'юрі. Фото: кадр із відео

Ексволодар титулу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі та колишній чемпіон світу Ентоні Джошуа вперше провели битву поглядів. Дуель боксерів сталася після присвяченої їхньому поєдинку конференції.

Про це з посиланням на видання "Чемпіон" передає Новини.LIVE.

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Майбутній поєдинок і попередні досягнення

За титул WBA Super боксери змагатимуться 11 грудня поточного року. Бій відбудеться в Кардіффі.

Улітку в обох боксерів були перемоги: у Джошуа — над Крістіаном Пренгу, а у Ф'юрі — над Маріушом Вахом.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Федерацію боксу України повідомляв, що український боксер Ельвін Алієв здобув золоту медаль чемпіонату Європи серед еліти в Софії. У фінальному поєдинку спортсмен зустрівся з представником Франції. Бій зупинили в першому ж раунді: француз не зміг продовжити поєдинок, оскільки українець лідирував із перших секунд двобою.

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Також Новини.LIVE писав, що Тайсон Ф'юрі звинуватив Ентоні Джошуа в небажанні підписувати контракт на бій. Британський боксер заявив, що суперник надто затягує процес. Крім того, він зазначив, що готовий битися в будь-якій країні.