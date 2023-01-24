Жена Криштиану Роналду удивила ярким видом во время дебюта мужа за Аль-Наср

Вся семья португальской звезды поддерживала его во время важного матча

Португалец Криштиану Роналду дебютировал в составе "Аль-Насра" в матче регулярного первенства Саудовской Аравии. Ветеран не сумел отметиться забитым мячом.

За игрой футболиста с трибуны стадиона наблюдала его гражданская супруга Джорджина Родригес, о чем позже она сообщила на своей странице в Instagram.

Дебют Роналду

Стадион "Мрсул-парк" оказался полностью заполнен болельщиками, которые мечтали увидеть дебют Криштиану Роналду за "Аль-Наср" в официальном матче.

Несколько дней назад португалец сыграл в поединке всех звезд чемпионата Саудовской Аравии против "ПСЖ", а теперь вышел на поле в игре с "Аль-Иттифаком".

Поединок оказался непростым для хозяев поля, однако им удалось победить за счет гола бразильца Талиски на 31-й минуте. Роналду сделал несколько обостряющих передач, и на каждое его касание мяча публика реагировала одобрительными аплодисментами, гулом и даже сочиненной по этому поводу кричалкой на португальском языке.

Внешний вид супруги Роналду

Джорджина Родригес прибыла на игру со старшим сыном Роналду незадолго до начала поединка. Семья футболиста комфортно разместилась в VIP-зоне. Джорджина выбрала для похода на стадион трендовые обтягивающие джинсы, туфли с острым носком и легкий полушубок, под который она надела футболку "Аль-Насра" с именем своего супруга.

Клуб Криштиану Роналду продолжает возглавлять турнирную таблицу про-лиги. Отрыв от идущего вторым "Аль-Хиляля" составляет одно очко, но соперник сыграл на один матч больше.

Напомним, семья Криштиану Роналду довольно комфортно чувствует себя в Эр-Рияде. Футболист с супругой и детьми вместе проводят выходные и не страдают от назойливого внимания болельщиков.