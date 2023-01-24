Дмитрий Шарпар погиб в боях под Бахмутом — он был известным фигуристом

Харьковчанин присоединился к ВСУ с первых дней полномасштабного российского вторжения

Известный украинский фигурист Дмитрий Шарпар погиб, защищая свободу и независимость своей страны в бою с российскими захватчиками. Участник юношеской Олимпиады отражал атаки противника под Бахмутом.

Украинскому спортсмену было всего 25 лет, сообщил на своей странице в Telegram Антон Геращенко.

Кем был Дмитрий Шарпар?

Харьковчанин Дмитрий Шарпар родился 21 декабря 1997 года в Харькове, выступал в парном катании с Анастасией Побиженко. Пара была серебряными призерами чемпионата Украины (2015-2016), двукратными призерами чемпионата Украины среди юниоров (2014-2015), участниками юношеских Олимпийских игр 2016 года, где вошли в десятку.

После завершения спортивной карьеры Дмитрий Шарпар работал артистом циркового шоу на льду "Гранд".

Напомним, недавно стало известно о гибели на фронте представителя Смешанных боевых искусств (ММА) Эдуарда Кострицы. Он тоже отправился защищать Украины в первые же дни полномасштабной военной интервенции россиян.

Ранее, 14 января россияне подвергли Украину очередному массированному ракетному обстрелу. В Днепре одна из ракет попала в жилой дом в одном из спальных районов города. Одной из жертв этой агрессии стал украинский тренер по боксу Михаил Куреновский. Его семьи в момент попадание ракеты не было дома.